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Актриса Алена Хмельницкая сообщила о смерти отца Александра Владимировича. Печальной новостью она поделилась на своей странице в "Инстаграме". Родителю артистки было 83 года.
Что именно стало причиной его смерти она не сообщила, только отметив, что отца не стало накануне, 15 октября.
"Подробности о месте и времени прощания сообщу позже", – написала Хмельницкая.
Александр Хмельницкий был артистом балета, около двадцати лет он посвятил работе в Большом театре. Также преподавал в хореографическом училище.
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