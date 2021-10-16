Хмельницкая потеряла отца

Хмельницкая потеряла отца
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артист балета ушел из жизни в 83 года

Актриса Алена Хмельницкая сообщила о смерти отца Александра Владимировича. Печальной новостью она поделилась на своей странице в "Инстаграме". Родителю артистки было 83 года.

Что именно стало причиной его смерти она не сообщила, только отметив, что отца не стало накануне, 15 октября. 

"Подробности о месте и времени прощания сообщу позже", – написала Хмельницкая. 

Александр Хмельницкий был артистом балета, около двадцати лет он посвятил работе в Большом театре. Также преподавал в хореографическом училище. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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