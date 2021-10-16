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За состоянием больного коронавирусом Александра Серова следят многие. В СМИ периодически появляются новости о том, что состояние певца ухудшается. Дочь артиста Мишель решила расставить все точки над i.
На своей странице в "Инстаграм" наследница исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" решила пообщаться с поклонниками. Конечно, многие ее подписчики затронули тему, касающуюся именитого отца.
Мишель опровергла слухи о том, что Серов буквально находится при смерти.
"Хуже ему не становится, наоборот, динамика идет на улучшение", – заявила девушка.
Она отметила – Александр Николаевич находится под пристальным вниманием врачей. Дочь артиста добавила, что он продолжает проходить курс лечения.
Мишель призвала общественность думать позитивно, а не нагнетать обстановку. Девушка уверена, что светлые мысли и надежда на лучшее помогут артисту побороть страшную болезнь и поскорее встать на ноги, передает "Пятый канал".
Серова продолжает искренне верить в то, что звездный родитель непременно поправится. Она заверила – состояние исполнителя постепенно улучшается.
Напомним, несколько дней назад Александр Николаевич попал в больницу с коронавирусом. У певца были поражены 50-75% легких. 67-летний артист находился на кислородной поддержке. Журналисты писали о высоком риске развития каких-либо осложнений, ведь Серов болел сахарным диабетом.
Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о состоянии больного ковидом коллеги. Музыкант сообщил о том, что звезду подключили к аппарату ИВЛ.
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