Дочь опровергла слухи о тяжелом состоянии Серова

Дочь опровергла слухи о тяжелом состоянии Серова
Александр Серов. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка призвала общественность думать позитивно

За состоянием больного коронавирусом Александра Серова следят многие. В СМИ периодически появляются новости о том, что состояние певца ухудшается. Дочь артиста Мишель решила расставить все точки над i.

На своей странице в "Инстаграм" наследница исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" решила пообщаться с поклонниками. Конечно, многие ее подписчики затронули тему, касающуюся именитого отца.

Мишель опровергла слухи о том, что Серов буквально находится при смерти.

"Хуже ему не становится, наоборот, динамика идет на улучшение", – заявила девушка.

Она отметила – Александр Николаевич находится под пристальным вниманием врачей. Дочь артиста добавила, что он продолжает проходить курс лечения.

Мишель призвала общественность думать позитивно, а не нагнетать обстановку. Девушка уверена, что светлые мысли и надежда на лучшее помогут артисту побороть страшную болезнь и поскорее встать на ноги, передает "Пятый канал".  

Серова продолжает искренне верить в то, что звездный родитель непременно поправится. Она заверила – состояние исполнителя постепенно улучшается.

Напомним, несколько дней назад Александр Николаевич попал в больницу с коронавирусом. У певца были поражены 50-75% легких. 67-летний артист находился на кислородной поддержке. Журналисты писали о высоком риске развития каких-либо осложнений, ведь Серов болел сахарным диабетом.

Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о состоянии больного ковидом коллеги. Музыкант сообщил о том, что звезду подключили к аппарату ИВЛ. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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