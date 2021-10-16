"Слова судей убили": Бородина пожаловалась на трудности в "Ледниковом периоде"

"Слова судей убили": Бородина пожаловалась на трудности в "Ледниковом периоде"
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоувумен не любит выставлять себя "жертвой", но здесь она не выдержала

Ксения Бородина является участницей популярного шоу "Ледниковый период". Телеведущая катается в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Последние два выпуска судьи проекта не были в восторге от номеров знаменитостей. На личной странице в "Инстаграм" звезда "Дома-2" пожаловалась на членов жюри.

В субботу, 16 октября, в эфире "Первого канала" покажут очередной выпуск "Ледникового периода". В своем микроблоге Бородина опубликовала несколько фотографий, сделанных во время съемок их с Соловьевым номера.

Ксения призналась, что прокат выдался для нее невероятно сложным, но при этом эмоциональным.

"Я стойкая, но даже тут слова судей меня убили…" – написала телеведущая.

Бородина поблагодарила поклонников и зрителей за слова поддержки. Знаменитость отметила, что ей очень помогли наставники проекта, операторы, а также сидящие в зале люди, которые старались подбодрить и вселить уверенность в собственные силы.

Ксения заявила, что не любит жаловаться и выставлять себя "жертвой", но здесь нервы сдали. Шоувумен добавила – ее партнер знает, как много времени они тратят на тренировки. 

Пользователи Сети постарались подбодрить Бородину. 

"Умница! Мы тебя любим! Трудяга!", "Ксюша, давай, твоя армия с тобой", "Смотрю только ради тебя, Ксения", "Вы боец и очень смелый человек!" – прокомментировали подписчики.   

Ранее "Утро.News" рассказало, какие блюда обожает Бородина и некоторые другие представители российского шоу-бизнеса. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость319954
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Там, чтобы оценку ниже 5.9 получить, надо реально как корова на льду быть
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