Первый во всем мире киноэкипаж вернулся на Землю

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Олег Новицкий завершили съемки кинокартины "Вызов" в космосе. Киноэкипаж уже вернулся на Землю. В Сети опубликовали видеофрагмент приземления.

На кадрах, опубликованных РИА "Новости" видно, что аппарат корабля "Союз МС-18" плавно движется в сторону Земли, а после совершает посадку. Напомним, что в космосе команда провела 12 дней.

Приземлился киноэкипаж в 7.35 мск. На данный момент они находятся в Казахстане, но после медицинского обследования их заберут на спецрейсе в Подмосковье. Пересильд и Шипенко дадут несколько дней на то, чтобы отдохнуть и прийти в себя, а уже в следующий вторник, 19 октября, они дадут пресс-конференцию, в ходе которой расскажут о съемках в невесомости.

Впрочем, Пересильд, которая стала первой актрисой в космосе, уже успела поделиться своими эмоциями после возвращения на Землю. Артистка призналась, что ей немного грустно, потому что с космосом ей прощаться не хотелось.

"Нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только",

– поделилась актриса со зрителями "Первого канала".

Юлия также подчеркнула, что посадка была мягкой, а сам полет до Земли проходил "более чем штатно". К слову, оценку полету дал и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он отметил, что экипаж чувствует себя хорошо.

"Все отлично, на твердую пятерку",

– заключил Рогозин.

Ранее глава "Роскосмоса" поделился редким снимком Пересильд с МКС.