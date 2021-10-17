В Сети появилось видео приземления корабля с Пересильд и Шипенко на борту

В Сети появилось видео приземления корабля с Пересильд и Шипенко на борту
Фото: pixabay.com
Первый во всем мире киноэкипаж вернулся на Землю

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Олег Новицкий завершили съемки кинокартины "Вызов" в космосе. Киноэкипаж уже вернулся на Землю. В Сети опубликовали видеофрагмент приземления. 

На кадрах, опубликованных РИА "Новости" видно, что аппарат корабля "Союз МС-18" плавно движется в сторону Земли, а после совершает посадку. Напомним, что в космосе команда провела 12 дней. 

Приземлился киноэкипаж в 7.35 мск. На данный момент они находятся в Казахстане, но после медицинского обследования их заберут на спецрейсе в Подмосковье. Пересильд и Шипенко дадут несколько дней на то, чтобы отдохнуть и прийти в себя, а уже в следующий вторник, 19 октября, они дадут пресс-конференцию, в ходе которой расскажут о съемках в невесомости. 

Впрочем, Пересильд, которая стала первой актрисой в космосе, уже успела поделиться своими эмоциями после возвращения на Землю. Артистка призналась, что ей немного грустно, потому что с космосом ей прощаться не хотелось. 

"Нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только",

поделилась актриса со зрителями "Первого канала". 

Юлия также подчеркнула, что посадка была мягкой, а сам полет до Земли проходил "более чем штатно". К слову, оценку полету дал и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он отметил, что экипаж чувствует себя хорошо. 

"Все отлично, на твердую пятерку", 

– заключил Рогозин. 

Ранее глава "Роскосмоса" поделился редким снимком Пересильд с МКС. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость319954
Пожаловаться Ответить
А что про Восточный опять забыли?
1
новости партнеров

Приближающийся запуск "Северного потока-2" спровоцировал истерику на Западе

Захарова полагает, что российский проект привел к "смерти мозга" в НАТО

Польша обвинила Лукашенко в наживе на мигрантах

Варшава раскрыла "план" Батьки пополнения бюджета в условиях санкций Брюсселя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей