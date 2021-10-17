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Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Олег Новицкий завершили съемки кинокартины "Вызов" в космосе. Киноэкипаж уже вернулся на Землю. В Сети опубликовали видеофрагмент приземления.
На кадрах, опубликованных РИА "Новости" видно, что аппарат корабля "Союз МС-18" плавно движется в сторону Земли, а после совершает посадку. Напомним, что в космосе команда провела 12 дней.
Приземлился киноэкипаж в 7.35 мск. На данный момент они находятся в Казахстане, но после медицинского обследования их заберут на спецрейсе в Подмосковье. Пересильд и Шипенко дадут несколько дней на то, чтобы отдохнуть и прийти в себя, а уже в следующий вторник, 19 октября, они дадут пресс-конференцию, в ходе которой расскажут о съемках в невесомости.
Впрочем, Пересильд, которая стала первой актрисой в космосе, уже успела поделиться своими эмоциями после возвращения на Землю. Артистка призналась, что ей немного грустно, потому что с космосом ей прощаться не хотелось.
"Нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только",
– поделилась актриса со зрителями "Первого канала".
Юлия также подчеркнула, что посадка была мягкой, а сам полет до Земли проходил "более чем штатно". К слову, оценку полету дал и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он отметил, что экипаж чувствует себя хорошо.
"Все отлично, на твердую пятерку",
– заключил Рогозин.
Ранее глава "Роскосмоса" поделился редким снимком Пересильд с МКС.
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