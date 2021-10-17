Наследница часто пересматривает фильмы с участием знаменитой актрисы

Любовь Полищук дважды была замужем. В браке с Сергеем Цигалем на свет появилась дочка Мариэтта, которая решила пойти по стопам своей матери. Правда, наследница звезды киноленты "31 июня" не отрицает, что ее отношения с родительницей нельзя назвать дружескими.

Полищук не стало, когда Мариэтте было 22 года. О матери актриса говорит с некоторым восхищением, называя ее отважной. Ведь звезда "Моей прекрасной няни" приехала покорять столицу, когда ей было всего 16 лет. При этом никого в Москве у нее было: ни друзей, ни родных. Но она справилась.

Мариэтта в своем последнем интервью призналась, что подругами с матерью они не были.

"То есть были, но недолго. Не успели. Я была трудным ребенком и не отличалась примерным поведением",

– отметила наследница Любови Григорьевны, с сожалением добавив, что из-за болезни актрисы у них оставалось не так много времени.

Сына, к слову, дочь назвала в честь дедушки. И порой они с внуком Полищук пересматривают фильмы с участием актрисы.

"Хорошее кино "Любовь с привилегиями", но я не могу сказать, что люблю его, потому что маму там очень обижают",

– рассказала Мариэтта.

Как оказалось, она до сих пор не может простить Вячеслава Тихонова, герой которого в "Любви с привилегиями" обидел героиню Полищук. И хотя наследница артистки понимает, что это всего лишь кино, ничего с собой поделать все равно не может.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как сейчас выглядит могила Полищук.