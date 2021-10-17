"Я была трудным ребенком": дочь рассказала о непростых отношениях с Полищук

"Я была трудным ребенком": дочь рассказала о непростых отношениях с Полищук
Любовь Полищук. Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница часто пересматривает фильмы с участием знаменитой актрисы

Любовь Полищук дважды была замужем. В браке с Сергеем Цигалем на свет появилась дочка Мариэтта, которая решила пойти по стопам своей матери. Правда, наследница звезды киноленты "31 июня" не отрицает, что ее отношения с родительницей нельзя назвать дружескими. 

Полищук не стало, когда Мариэтте было 22 года. О матери актриса говорит с некоторым восхищением, называя ее отважной. Ведь звезда "Моей прекрасной няни" приехала покорять столицу, когда ей было всего 16 лет. При этом никого в Москве у нее было: ни друзей, ни родных. Но она справилась. 

Мариэтта в своем последнем интервью призналась, что подругами с матерью они не были. 

"То есть были, но недолго. Не успели. Я была трудным ребенком и не отличалась примерным поведением", 

– отметила наследница Любови Григорьевны, с сожалением добавив, что из-за болезни актрисы у них оставалось не так много времени. 

Сына, к слову, дочь назвала в честь дедушки. И порой они с внуком Полищук пересматривают фильмы с участием актрисы. 

"Хорошее кино "Любовь с привилегиями", но я не могу сказать, что люблю его, потому что маму там очень обижают", 

– рассказала Мариэтта. 

Как оказалось, она до сих пор не может простить Вячеслава Тихонова, герой которого в "Любви с привилегиями" обидел героиню Полищук. И хотя наследница артистки понимает, что это всего лишь кино, ничего с собой поделать все равно не может. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как сейчас выглядит могила Полищук. 

Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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