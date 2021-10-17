Знаменитый певец перенес несколько операций

В Сети появились сплетни о том, что Валерий Леонтьев больше не будет выступать на фоне серьезных проблем со здоровьем. Напомним, ранее певец перенес операции на ноге и глазах, кроме того, недавно артист переболел коронавирусом – медики тогда приняли решение госпитализировать его. 72-летний Леонтьев вышел на связь и лично прокомментировал слухи об уходе со сцены.



В окружении певца журналистам заявили, что он что никуда не пропадал – мол, на светских мероприятиях он стал показываться реже лишь потому, что теперь более избирателен. Кроме того, он пока старается избегать больших скоплений народа из-за пандемии ковида. Настроен Леонтьев позитивно, на пенсию он пока не собирается.

На одном из мероприятий певец рассказал, что не намерен уходить на покой, ибо ему нужно кормить свой коллектив. Артист продолжает гастролировать и полон сил. А ведь каждый концерт отнимает немало сил – как пишет "Комсомольская правда", на одном выступлении Леонтьев может похудеть на несколько кило. Валерий Яковлевич, несмотря на возраст, продолжает тщательно следить за внешностью – поддерживает форму и занимается спортом.

На днях стало известно, что Леонтьева выписали из больницы. Восстанавливаться после перенесенного ковида артист будет дома.