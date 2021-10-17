Дом мечты: Гагарина похвасталась роскошным особняком за миллион долларов

Дом мечты: Гагарина похвасталась роскошным особняком за миллион долларов
Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Загородное поместье певица не может достроить уже три года

Полина Гагарина – одна из самых востребованных российских певиц. Неудивительно, что она смогла позволить себе роскошный загородный дом в Подмосковье. Ремонт, правда, еще не закончен. Но певица надеется, что в скором времени все работы будут завершены. 

Помочь исполнительнице хита "Спектакль окончен" вызвалась передача "На дачу!", в эфире которой Гагарина и показала, как выглядит особняк. Дом расположен недалеко от водоема и окружен деревьями. Особое внимание при строительстве блондинка уделила комнатам детей и своей собственной. 

Например, из спальни Полины открывается красивый вид на участок, а из комнаты 14-летнего Андрея певица планирует сделать настоящую творческую мастерскую. Гагарина также мечтает, что загородный дом станет неким семейным гнездом, который в будущем достанется ее детям и внукам. 

На первом этаже расположились кухня и гостиная, на втором – спальни для всех членов семьи и их гостей. Дом, кстати, очень светлый, с панорамными окнами. А вот мебели пока нет. Отдельного внимания заслуживает сад, декорированный в греческом стиле. В следующем сезоне Гагарина планирует обустроить огород, чтобы самостоятельно выращивать огурцы и помидоры. 

Пока неясно, успеет ли Полина переехать в дом к Новому году, учитывая, что у артистов этот период самый богатый на работу. Также эксперты отмечают, что стоимость домов в этом поселке начинается от миллиона долларов. Поклонникам же теперь остается только догадываться, сколько еще певица вложила в ремонт. 

Ранее бывший муж высказался о суде и разводе с Гагариной. 

Источник: "На дачу!" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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