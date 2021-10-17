Примадонна устроила в своем замке закрытую вечеринку

В конце прошлого месяца Алла Пугачева решила пригласить наставников шоу "Голос. 60+" к себе в гости. Журналисты не упустили момент, чтобы спросить у Олега Газманова, как прошел ужин.

Музыкант не стал скрывать, что Примадонна и ее гости "оторвались".

"Бочку виски выпили, сломали столы, крушили телевизоры. Заказывали девушек для массажа. А вы как думали",

– отшутился певец.

Позже, правда, Газманов признался, что вечер прошел в более спокойной и размеренной атмосфере. Только ближе к концу звезды российской эстрады позволили себе немного "похулиганить" – устроили дискотеку. Успели артисты и пообщаться с детьми Пугачевой и Галкина.

Отметил гость Примадонны и ее необычный талант. Как оказалось, "женщина, которая поет" отлично чистит картошку.

"Я так не умею. Прямо так тоненько",

– восхитился Газманов.

Он также отметил, что Алла Борисовна – прекрасная хозяйка, которая самостоятельно угощала своих гостей.

Равнодушной не осталась и другая гостья вечеринки. Лайма Вайкуле показала пользователям Сети шикарное убранство дома Пугачевой и Галкина. Наставница "Голоса" сняла на камеру просторный холл, роскошный зал с панорамными окнами, из которых открывается вид на осенний сад. У пользователей встреча подруг вызвала восторг.