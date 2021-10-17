Актриса старательно скрывает свою личную жизнь от общественности

Марина Неелова – одна из самых известных актрис советского времени. Пик ее популярности пришелся на 70-80-е годы прошлого столетия. О своей личной жизни артистка говорить не любит, потому что, как правило, всех волнует лишь один вопрос.

Актрисой Неелова мечтала стать с детства. Еще до окончания ЛГИТМиКа она дебютировала в кино, сыграв в картине "Старая, старая сказка". Несколько лет Марина Мстиславовна проработала на "Ленфильме", а после поехала покорять Москву.

И ей это удалось. Слава к ней пришла после выхода картины "Монолог". За свою карьеру артистка успела поработать едва ли не со всеми именитыми режиссерами того времени: Никитой Михалковым, Эльдаром Рязановым, Георгием Данелией и другими.

Замужем Неелова была дважды. Первым ее избранником ста Анатолий Васильев. Но прожили они вместе всего семь лет. Потом случился роман с Гарри Каспаровым. Актриса была на 16 лет старше шахматиста, но это не помешало чувствам. Отношения не сложились из-за мамы Каспарова. Клара Шагеновна была категорически против романа сына с актрисой.

Спустя короткое время пара рассталась, а через несколько месяцев на свет появилась дочь Ника. По слухам, отцом был именно Каспаров. Но вновь вмешалась мама шахматистка, заявив, что малышка родилась не от его сына. Сама актриса эти слухи никак не комментирует.

В 1989 году Марина Мстиславовна вышла замуж за дипломата Кирилла Геворгяна. Они вместе и по сей день. Живет актриса на две страны. Порой выступает в России, а после спешит к семье в Нидерланды. Наследница Нееловой живет в Англии, работает художником-скульптором и воспитывает дочь Вьян. Говорят, что девочка очень похожа на свою знаменитую бабушку.