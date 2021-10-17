"Жизнь начинается с вранья": молодой муж ошарашил Федункив своим поступком

"Жизнь начинается с вранья": молодой муж ошарашил Федункив своим поступком
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Шокированная юмористка не смогла сдержать эмоций

В самом разгаре шоу "Дуэты", в котором именитые звезды отечественной эстрады выступают парами. Но артисты не знают, кто скрывается на ширмой. Одной из участниц последнего выпуска стала Марина Федункив, которая была шокирована, узнав, кто находился за стеной. 

Звезда "Реальных пацанов" призналась, что "Дуэты" заставили ее серьезно понервничать. Когда она поднялась на сцену, то микрофон едва не выскользнул у нее из рук. Угадать своего напарника актриса не смогла. 

"Когда услышала в наушниках мерзопакостный мультяшный голос своего напарника, растерялась еще сильнее", 

– поделилась впечатлениями Федункив, которая исполняла хит Felicita. 

Остается только догадываться, какие эмоции испытала артистка, увидев, что за зеркальной стеной скрывался ее муж – итальянец Стефано Маджи. В конце своего выступления мужчина трогательно опустился перед женой на колено и поцеловал в руку. 

После актриса, конечно же, поделилась своими чувствами. 

"У нас жизнь начинается с вранья. Он даже не сказал ни разу", 

– призналась звезда Comedy Woman, добавив, что даже в своих самых смелых фантазиях не могла бы представить, что ее супруг способен на такое. 

Ранее в Сети появились кадры со свадьбы Федункив со Стефано Маджи. 

Источник: Шоу "Дуэты" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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