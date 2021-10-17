Похоронивший жену Кикабидзе сильно сдал – СМИ

Похоронивший жену Кикабидзе сильно сдал – СМИ
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Прощание состоялось 14 октября

83-летний Вахтанг Кикабидзе пережил потрясение, узнав о смерти супруги, с которой душа в душу прожил почти 60 лет. Родные и друзья переживают за здоровье знаменитого грузинского актера. Он сильно сдал и едва справляется с горем, которое на него обрушилось.

Певица Нани Брегвадзе тревожится за коллегу: "Очень тяжело, я даже не знаю, как он это выдержит". Артистка отметила, что никто до сих пор не знает, от чего скончалась жена актера Ирина. Добавила лишь, в последнее время женщина была довольно замкнутой и избегала появлений на публике.

Напомним, что до встречи с Кикабидзе она была успешной балериной. Однако ради брака она приняла трудное решение и покинула сцену.

Внук артиста опасается, что деду будет очень тяжело. Он привык, что жена всячески его поддерживала и оберегала.

Супруга Кикабидзе скончалась 11 октября. Подробности ее смерти неизвестны до сих пор.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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