Прощание состоялось 14 октября

83-летний Вахтанг Кикабидзе пережил потрясение, узнав о смерти супруги, с которой душа в душу прожил почти 60 лет. Родные и друзья переживают за здоровье знаменитого грузинского актера. Он сильно сдал и едва справляется с горем, которое на него обрушилось.



Певица Нани Брегвадзе тревожится за коллегу: "Очень тяжело, я даже не знаю, как он это выдержит". Артистка отметила, что никто до сих пор не знает, от чего скончалась жена актера Ирина. Добавила лишь, в последнее время женщина была довольно замкнутой и избегала появлений на публике.

Напомним, что до встречи с Кикабидзе она была успешной балериной. Однако ради брака она приняла трудное решение и покинула сцену.

Внук артиста опасается, что деду будет очень тяжело. Он привык, что жена всячески его поддерживала и оберегала.

Супруга Кикабидзе скончалась 11 октября. Подробности ее смерти неизвестны до сих пор.