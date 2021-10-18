Иногда актрисе казалось, что она не справится с поставленными задачами

В минувшее воскресенье, 17 октября, первый в мире "киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вернулся на Землю после 12-дневного пребывания на МКС.

В интервью RT артистка рассказала о том, как проходили съемки.

Напомним, деятели культуры полетели в космос 5 октября на корабле "Союз МС-19". Их главной целью была съемка кинокартины "Вызов". В соответствии с сюжетом, женщина-медик отправляется на орбиту, чтобы оказать помощь космонавту.

По словам Пересильд, очень сложно описать то, в каких условиях она работала на МКС вместе с Шипенко. Ей казалось, что все происходит на грани человеческих возможностей.

Юлия призналась – иногда она думала, что не справится с поставленными задачами. Однако актриса брала себя в руки и продолжала идти к своей цели.

"Все было на грани: кажется, что уже не можешь, но еще усилие – и все получается", – отметила кинозвезда.

Вся сложность заключалась в том, что актриса и сценарист не были профессиональными космонавтами. Их подготовка длилась всего четыре месяца. Поэтому Юлии и Климу приходилось не только преодолевать сложности, связанные с невесомостью, но и параллельно заниматься созданием кинокартины.

Пересильд заявила, что результат их с Шипенко творческого тандема превзошел все ожидания. На Землю деятели культуры привезли больше материала, чем изначально планировалось.

Ранее в Сети появилось видео приземления корабля с "киноэкипажем" на борту.