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В минувшее воскресенье, 17 октября, первый в мире "киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вернулся на Землю после 12-дневного пребывания на МКС.
В интервью RT артистка рассказала о том, как проходили съемки.
Напомним, деятели культуры полетели в космос 5 октября на корабле "Союз МС-19". Их главной целью была съемка кинокартины "Вызов". В соответствии с сюжетом, женщина-медик отправляется на орбиту, чтобы оказать помощь космонавту.
По словам Пересильд, очень сложно описать то, в каких условиях она работала на МКС вместе с Шипенко. Ей казалось, что все происходит на грани человеческих возможностей.
Юлия призналась – иногда она думала, что не справится с поставленными задачами. Однако актриса брала себя в руки и продолжала идти к своей цели.
"Все было на грани: кажется, что уже не можешь, но еще усилие – и все получается", – отметила кинозвезда.
Вся сложность заключалась в том, что актриса и сценарист не были профессиональными космонавтами. Их подготовка длилась всего четыре месяца. Поэтому Юлии и Климу приходилось не только преодолевать сложности, связанные с невесомостью, но и параллельно заниматься созданием кинокартины.
Пересильд заявила, что результат их с Шипенко творческого тандема превзошел все ожидания. На Землю деятели культуры привезли больше материала, чем изначально планировалось.
Ранее в Сети появилось видео приземления корабля с "киноэкипажем" на борту.
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