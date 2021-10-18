Звезды побывали на свадьбе известного режиссера

О том, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, общественность заговорила осенью 2020 года. Однако актеры оберегали свою личную жизнь от посторонних глаз, не желая комментировать распространяющиеся слухи. Но если раньше они тщательно скрывали факт романа, то теперь перестали это делать.

Козловский был приглашен на торжество по случаю свадьбы Романа Прыгунова – российского кинорежиссера, который снял картины "Духless" и "Духless-2" с ним в главной роли. Компанию актеру составила Акиньшина, передает "Комсомольская Правда".

Мероприятие прогремело в особняке Спиридонова, расположенном в Москве. Кто-то из присутствующих на свадьбе запечатлел момент, как Данила и Оксана танцуют, наслаждаясь обществом друг друга.

Влюбленные смотрелись очень гармонично. Актриса ласково брала избранника за руку, а Козловский, в свою очередь, нежно обнимал спутницу.

По имеющимся данным, деятели культуры давно съехались. СМИ писали, что чувства между артистами вспыхнули на съемках картины "Чернобыль". Ходили слухи, что ради Оксаны Данила бросил актрису Ольгу Зуеву, которая подарила ему дочь Оду-Валентину.

Журналисты находили много доказательств того, что Козловский и Акиньшина состоят в отношениях. Однажды их видели в одном из московских кафе. Позже в Сети появились фотографии с отдыха знаменитостей в Турции.

Ранее Данилу раскритиковали за оскорбление космонавта Юрия Гагарина в фильме "Чернобыль".