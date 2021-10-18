Певица узнала про диагноз, когда была в Америке

В воскресенье, 17 октября, в эфир вышел выпуск передачи "Звезды сошлись", гостем которого стал отец покойной Жанны Фриске Владимир Борисович. Он рассказал о том, как исполнительница хита "А на море белый песок" боролась со страшным недугом.

Напомним, у Фриске диагностировали опухоль головного мозга. По словам Владимира Борисовича, Жанна узнала эту страшную новость, когда была в США. Артистка решила остаться в Америке и начать курс лечения.

Если бы звезда захотела вернуться на родину, то транспортировка была бы очень сложной. Специалисты не исключали, что певица может попросту не доехать и умереть в дороге.

Когда Жанне стало значительно лучше, она приехала в Россию. В этот период у нее была ремиссия. Спустя некоторое время Фриске вновь отправилась в Штаты. Знаменитость нашла врачей, которые могли бы ей помочь, а также новый эффективный препарат.

Лечение начало давать свои плоды. Как рассказал Владимир Борисович, опухоль стала уменьшаться в размерах. Исполнительница снова смогла встать на ноги.

В один из дней Жанна отправилась на компьютерную томографию. Врач, проводивший процедуру, заметил какие-то изменения в худшую сторону.

"Все моментально начало расти. И она в сознание уже не приходила. Не понимала, где находится", – отметил отец артистки.

Мужчина добавил, что родные потратили огромные суммы денег, чтобы помочь Фриске. К сожалению, все было тщетно.

Жанна умерла 15 июня 2015 года. Звезду похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее отец впервые рассказал о брате-близнеце Жанны Фриске.