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Советская и российская эстрадная певица Ирина Салтыкова в эфире передачи "Звезды сошлись" призналась, что более 20 лет назад у нее диагностировали онкологию. О страшной болезни артистка рассказала впервые.
О диагнозе Салтыкова узнала совершенно случайно. Однажды, когда знаменитость находилась в США, один из ее знакомых предложил пройти медицинское обследование. Ирина Ивановна согласилась и пошла сдавать анализы.
За то время, пока специалисты проверяли все показатели, певица успела вернуться в Москву. В какой-то день ей позвонили из американской клиники.
"У меня оказались плохие анализы. Поставили диагноз — рак шейки матки", – вспомнила 55-летняя Салтыкова.
Исполнительница подумала, что врачи ошиблись. Тогда она обратилась к специалистам из пяти разных медицинских учреждений – все они подтвердили страшный диагноз.
Ирина Ивановна решила держать эту новость в секрете. Она не рассказала о недуге даже близким родственникам.
Врачи заявили, что с помощью оперативного вмешательства можно избавиться от опухоли. Салтыкова практически не переживала из-за того, что ей придется лечь под нож. Артистка не сомневалась – все будет хорошо.
Звезда 1990-х отметила – если бы у нее диагностировали рак сейчас, она бы сильно паниковала. Тогда же, более 20 лет назад, певица относилась ко всему спокойно.
Ранее стало известно, где и как живет Ирина Ивановна.
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