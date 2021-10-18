Салтыкова впервые заговорила о страшном недуге

Салтыкова впервые заговорила о страшном недуге
Ирина Салтыкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица несерьезно отнеслась к диагнозу

Советская и российская эстрадная певица Ирина Салтыкова в эфире передачи "Звезды сошлись" призналась, что более 20 лет назад у нее диагностировали онкологию. О страшной болезни артистка рассказала впервые.

О диагнозе Салтыкова узнала совершенно случайно. Однажды, когда знаменитость находилась в США, один из ее знакомых предложил пройти медицинское обследование. Ирина Ивановна согласилась и пошла сдавать анализы.

За то время, пока специалисты проверяли все показатели, певица успела вернуться в Москву. В какой-то день ей позвонили из американской клиники.

"У меня оказались плохие анализы. Поставили диагноз — рак шейки матки", – вспомнила 55-летняя Салтыкова.

Исполнительница подумала, что врачи ошиблись. Тогда она обратилась к специалистам из пяти разных медицинских учреждений – все они подтвердили страшный диагноз.

Ирина Ивановна решила держать эту новость в секрете. Она не рассказала о недуге даже близким родственникам.

Врачи заявили, что с помощью оперативного вмешательства можно избавиться от опухоли. Салтыкова практически не переживала из-за того, что ей придется лечь под нож. Артистка не сомневалась – все будет хорошо.

Звезда 1990-х отметила – если бы у нее диагностировали рак сейчас, она бы сильно паниковала. Тогда же, более 20 лет назад, певица относилась ко всему спокойно. 

Ранее стало известно, где и как живет Ирина Ивановна. 

Источник: Выпуск передачи "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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