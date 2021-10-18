Юморист признался, что даже хотел позвонить одному из членов жюри

В последнее время в Сети часто обсуждают юмористический проект "Игра", который появился на телеканале "ТНТ" в сентябре этого года. В минувшее воскресенье показали четвертый по счету выпуск шоу. Звезда "Уральских Пельменей" Сергей Исаев высказался о нашумевшей передаче.

Исаев на своей странице в "Инстаграм" опубликовал фото, на котором запечатлены два плаката. На первом изображена заставка "Игры", на втором – "Уральские Пельмени". Сергей отметил, что пока со своей командой ехал на гастроли в Красноярск, посмотрел последний выпуск проекта.

Юморист оценил юмористический "баттл" двух команд – "Плюшек" и "Сборной России". По итогам выступления больше всего баллов набрали последние.

"Не согласны единогласно с результатом пары", - заявил Исаев.

Актер намекнул на то, что "Плюшки" выступили намного лучше своих противников, однако жюри по какой-то причине этого не заметило.

Напомним, судьями в передаче являются Гарик Харламов, Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян и Юлия Ахмедова.

Сергей добавил, что из-за явной несправедливости даже собирался звонить Мартиросяну. Неизвестно, набрал ли юморист номер бывшего резидента Comedy Club.

Некоторые подписчики согласились с точкой зрения Исаева, отметив, что "Плюшки" действительно показали более эффектный и смешной номер.

Ранее стало известно о том, что основатель "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков обвинил создателей шоу для "ТНТ" в плагиате. Мол, "Игра" по формату очень похожа на "КВН". Ксения Собчак встала на сторону известного ведущего.