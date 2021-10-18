Актер из "Уральских Пельменей" раскритиковал новое шоу ТНТ "Игра"

Актер из "Уральских Пельменей" раскритиковал новое шоу ТНТ "Игра"
Кадр youtube.com
Юморист признался, что даже хотел позвонить одному из членов жюри

В последнее время в Сети часто обсуждают юмористический проект "Игра", который появился на телеканале "ТНТ" в сентябре этого года. В минувшее воскресенье показали четвертый по счету выпуск шоу. Звезда "Уральских Пельменей" Сергей Исаев высказался о нашумевшей передаче.

Исаев на своей странице в "Инстаграм" опубликовал фото, на котором запечатлены два плаката. На первом изображена заставка "Игры", на втором – "Уральские Пельмени". Сергей отметил, что пока со своей командой ехал на гастроли в Красноярск, посмотрел последний выпуск проекта.

Юморист оценил юмористический "баттл" двух команд – "Плюшек" и "Сборной России". По итогам выступления больше всего баллов набрали последние.

"Не согласны единогласно с результатом пары", - заявил Исаев.

Актер намекнул на то, что "Плюшки" выступили намного лучше своих противников, однако жюри по какой-то причине этого не заметило.

Напомним, судьями в передаче являются Гарик Харламов, Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян и Юлия Ахмедова.

Сергей добавил, что из-за явной несправедливости даже собирался звонить Мартиросяну. Неизвестно, набрал ли юморист номер бывшего резидента Comedy Club.

Некоторые подписчики согласились с точкой зрения Исаева, отметив, что "Плюшки" действительно показали более эффектный и смешной номер.

Ранее стало известно о том, что основатель "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков обвинил создателей шоу для "ТНТ" в плагиате. Мол, "Игра" по формату очень похожа на "КВН". Ксения Собчак встала на сторону известного ведущего. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Между Россией и Францией может разгореться шпионский скандал

По словам экс-главы DGSE, российский агент начал действовать в 2017 году

Первую нитку "Северного потока - 2" заполнили газом

Труба готова к транспортировке голубого топлива в Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей