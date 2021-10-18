Артист пережил немало потрясений

Советский и российский актер Сергей Никоненко стал новым героем передачи "Судьба человека". В разговоре с Борисом Корчевниковым народный артист РСФСР рассказал о двух неудачных браках.

С первой супругой Ириной Мельниковой он познакомился еще в детстве. Сергею Петровичу было 13 лет, а его будущей избраннице – 10. Ребята встретились в пионерском лагере. Спустя некоторое время они сыграли свадьбу. К сожалению, семейная жизнь продлилась недолго.

"Первая жена сделала аборт. Это был удар", – признался Никоненко.

В 1966 году супруги развелись. Второй женой деятеля культуры стала Евгения Соловьева. Их знакомство произошло в городе Ялта. Сергея Петровича сразу поразила красота и эксцентричность девушки.

В итоге Никоненко и Соловьева расписались. Их брак был коротким – спустя полтора года семейной жизни супруги приняли решение о разрыве.

Дело в том, что Евгения полюбила другого мужчину. Когда актер узнал об этом, то не стал удерживать избранницу. Сергей Петрович отпустил ее строить личное счастье.

Через шесть месяцев Соловьева неожиданно объявилась. Она пожаловалась на то, что новый избранник оказался ужасным человеком. Женщина думала, что они с Никоненко снова сойдутся. Однако звезда фильма "Мастер и Маргарита" не смог простить бывшую супругу.

В 1972 году артист женился на актрисе Екатерине Ворониной. Именно она подарила ему настоящее счастье. В 1976 году у пары родился сын Никанор.

Ранее Никоненко обвинил актрису Елену Проклову в стремлении заработать на скандальных откровениях.