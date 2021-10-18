Она уверяет, что артист помог актрисе в профессиональном плане

И хотя скандал, вызванный откровениями Елены Прокловой, казалось, наконец поутих, Ольга Спиркина решила внести свою лепту. Коллегу актриса не поддержала, напротив, она жестко раскритиковала звезду отечественного кинематографа, выдав неприятные подробности ее отношений с Олегом Табаковым.

Поступок Прокловой Спиркина, которая до этого предпочитала отмалчиваться, назвала безобразием. Мол, артистка поступила подло, начав рассказывать о домогательствах уже после смерти Табакова.

"Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой, все все знали. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала",

– подчеркнула звезда сериала "Бархатный сезон", добавив, что о подобном надо молчать.

Якобы одно дело, если бы Проклова решила заговорить о непристойном поведении мэтра на суде, а другое – намеренно устраивать скандал. Тем более, что своими словами Проклова никак бы не отомстила своему обидчику, считает Спиркина.

Иными словами, в этом противоречивом конфликте артистка встала на сторону Табакова, который когда-то был ее учителем. Да, порой их отношения были напряженными, но Спиркина призналась, что все равно его любит, поскольку во многом благодаря режиссеру актриса смогла освоить эту непростую профессию.

Ранее Проклова отреагировала на слова Булановой в адрес жертв домогательств.