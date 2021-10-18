Обстановка на проекте накалилась до предела

Отношения Ольги Бузовой и Сергея Соседова всегда были напряженными. Критик часто позволял себе неприятные высказывания в адрес артистки, но, как правило, никогда не высказывал свои претензии к ее творчеству лично. Теперь же экс-звезда "Дома-2" и шоумен сидят в соседних креслах на белорусском "X-факторе". И последний выпуск шоу запомнится зрителям громким скандалом.

В официальном "Инстаграме" передачи появился ролик, в котором Ольга пытается поддержать участницу. В один момент Соседов не выдерживает и начинает возмущенно кричать. Сергею надоело, что Бузова, сидящая в жюри, "постоянно болтает".

"Это надо закончить!"

– взмолился музыкальный критик.

Блондинка не стала терпеть хамское отношение, поэтому решила продолжить разговор на повышенных тонах. Ольга встала со своего кресла, заявив, что не намерена слушать Соседова. Певица эмоционально размахивала руками, было похоже, что она вот-вот расплачется.

Обстановку попытался разрядить рэпер Серега, который волей судьбы оказался между двух огней. Музыкант несколько раз просил Соседова успокоиться, но тот его, кажется, слушать не захотел.

Зрителей накалившаяся обстановка лишь позабавила, а кто-то подумал, что скандал – лишь часть шоу.

"Ого, наорали друг на друга, пар выпустили и опять работать", "Выглядит как-то не по-настоящему, наиграно, искусственно", "Вот это жара на шоу",

– пишут в комментариях.

Ранее Варнаве на презентации своего нового шоу пришлось прилюдно усмирить Бузову.