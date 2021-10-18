Тренер по фигурному катанию всегда обращает внимание даже на самые незначительные промахи

В самом разгаре новый сезон "Ледникового периода". Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова катается в паре с Максимом Марининым. Актриса призналась, что всегда с замиранием сердца ждет вердикта Татьяны Тарасовой, которая является бессменной судьей шоу.

В эфир вышло уже три выпуска, поэтому Мельникова постепенно начинает привыкать ко льду, хотя порой приходится непросто. Дают о себе знать многочисленные тренировки, иногда предательски ноют мышцы, но сдаваться блондинка не намерена. Тем более, что ее поддерживает "сестра" – Елизавета Арзамасова.

Так или иначе, Мельникова, которая до этого никогда не стояла на коньках, предполагала, что почти сразу окажется среди кандидатов на выбывание. Но этого не произошло. Возможно, дело в тренировках, которые проходят ежедневно и длятся от трех до шести часов.

Тем более, что вдохновляют высокие оценки судей. Особенно волнительно Мельниковой слышать вердикт Тарасовой.

"В техническом плане самый строгий и неумолимый судья – это Татьяна Тарасова. Поэтому каждый раз мне страшно, когда она берет микрофон",

– призналась Дарья, отметив, что тренер подмечает даже мелкие помарки.

Ранее Ксения Бородина пожаловалась на трудности в "Ледниковом периоде". Звезда "Дома-2" пожаловалась на членов жюри, добавив, что слова судей в последнем выпуске "ее убили".