Возлюбленная Харламова вышла из себя на съемках телешоу

Возлюбленная Харламова вышла из себя на съемках телешоу
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка не смогла сдержаться и начала орать

Скандальный развод известного российского комика Гарика Харламова и знаменитой актрисы Кристины Асмус расстроил многих фанатов этой пары. Вскоре выяснилось, что шоумен недолго был одинок – его новой возлюбленной стала артистка Екатерина Ковальчук. Недавно звезда устроила настоящую истерику на съемках популярного телепроекта.

Примечательный инцидент произошел во время очередного выпуска известной развлекательной телепередачи "Форт Боярд". Испытание, которое выпало на долю новой возлюбленной юмориста, привело ее в состояние паники.

Сначала девушку заставили буквально летать на очень высокой скорости на большой высоте. Главной задачей в таких экстремальных условиях было сохранять концентрацию. Ковальчук приложила все усилия для того, чтобы принести команде победу, однако в итоге очень испугалась и провалила задание.

Следующая задача оказалась еще более трудной. Испытание заставило Екатерину столкнуться со своими страхами лицом к лицу. Такая встреча вызвала форменную истерику. Знаменитость находилась в помещении без света, как вдруг ей на голову начали падать насекомые. Ползущие по лицу лапы заставили артистку громко кричать, размахивать руками – девушка полностью потеряла контроль над своими эмоциями.

На своей странице в "Инстаграм" Екатерина призналась: несмотря на тяжелые переживания, она считает, что отлично повеселилась на телепередаче.

К слову, недавно в интернет-пространстве вычислили нового возлюбленного Кристины Асмус. По мнению особо бдительных поклонников, им стал женатый продюсер сериала "След" Борис Кокин.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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