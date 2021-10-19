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Еще летом Александра Дьяченко госпитализирвоали в больницу с выявленным коронавирусом, который он так нелегко перенес. Недавно артист поведал о том, как проходило его восстановление.
После заражения Дьяченко не мог передвигаться без посторонней помощи из-за больных ног. Строгий постельный режим стал причиной лишнего веса. Сам Александр сообщил, что долгое время находился в состоянии депрессии – с тяжелым сердцем артист вспоминает, как переносил болезнь.
Актер также пожаловался на развившийся астенический синдром. Долгое время не удавалось нормально стоять – через как-то время начинала кружиться голова, и звезда "Мажора" снова падал на кровать. Из больницы до вызванного такси артиста довезли на коляске.
Гормональная терапия изменила внешность Дьяченко до неузнаваемости: артист прибавил на десять кило, лицо располнело. Диеты и спортивные занятия ощутимого эффекта не дали.
"Долгое время не узнавал себя в зеркале", – признался артист.
К счастью, мужчине удалось вернуться к работе. Александр снова играет в любимом театре и снимается в кино. После ковида он стал серьезнее относиться к своему здоровью – со страхом вспоминает больничную койку.
Главное, продолжил Дьяченко – окончательно восстановиться после болезни. Через две недели ему предстоит выход на сцену. Александр участвует в театральном спектакле "На одном дыхании".
Напомним, Дьяченко госпитализировали с коронавирусом еще в конце июля в тяжелом состоянии. Долгое время артист не спешил комментировать информацию. Изначально актер находился на домашнем лечении, однако после ухудшения состояния сам обратился в Мариинку.
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