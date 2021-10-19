Теледива выбрала город всех влюбленных

Страшная авария, которая недавно произошла в Сочи, приковала все внимание общественности и прессы к Ксении Собчак. Вокруг телеведущей поднялась большая шумиха, известно, что с ней хотят детально побеседовать следователи. Однако вместо этого, по данным журналистов, знаменитость решила осуществить заграничную поездку.



Любопытным корреспондентам издания "Вечерняя Москва" удалось выяснить, что Ксения Анатольевна уже сегодня, 19 октября, отправилась (по крайней мере, собиралась) улететь во Францию. Ее рейс был назначен на 10 утра по московскому времени, таким образом сейчас Собчак уже должна быть на пути во французскую Республику.

Телеведущая летит в столицу. Какие дела у знаменитости, которую с нетерпением ждут сочинские правоохранители, в Париже – пока неизвестно. Бдительный информатор интернет-издания сообщил ранним утром вторника, что видел Собчак в аэропорту. Таким образом, с высокой долей вероятности, звезда действительно улетела из России.

Пикантность этому обстоятельству придает тот факт, что буквально на днях ведущая должна явиться по повестке на беседу с сочинскими сотрудниками ГИБДД. Разумеется, находясь во Франции, это будет сделать весьма сложно.

К слову, недавно стало известно, что ужасная авария неожиданным образом отразилась на доходах Собчак. Ушлая телеведущая смогла извлечь выгоду даже из страшной трагедии.