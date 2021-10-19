"Продавщица овощей": чем занималась Брежнева до карьеры в "ВИА Гре"

"Продавщица овощей": чем занималась Брежнева до карьеры в "ВИА Гре"
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотке пришлось освоить весьма не престижные профессии

Сейчас Вера Брежнева считается одной из самых привлекательных женщин нашей страны. Однако она не родилась с золотой ложкой во рту. Артистке всего пришлось добиваться самой. До обретения популярности она успела поработать даже продавщицей на рынке.

Брежнева откровенно рассказала о детстве и проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться. Оказалось, в юности известная певица не считала себя привлекательной девушкой. Высокий рост и необычная внешность стали причиной насмешек одноклассников. Для того чтобы отстоять свою честь, Вере даже приходилось драться со сверстниками.

Проблемы были и в семье. После того как отец Брежневой стал инвалидом из-за страшной аварии, все хлопоты о большом семействе легли на плечи матери будущей звезды. Денег остро не хватало. Как только Вера и сестры стали постарше, они сразу же начали работать.

"Убирала в парке. Я была продавщицей овощей", – перечисляет сферы своей трудовой деятельности артистка в беседе с корреспондентами "Пятого канала".

Жизнь Брежневой круто поменялась после того, как она прошла кастинг в музыкальную группу "ВИА Гра".

После этого у знаменитости появились практически неограниченные финансовые возможности. Девушка наконец-то могла позволить себе все, о чем мечтала. Любопытно, что в первую очередь, звезда позаботилась о своем здоровье. Как только у Брежневой появились свободные деньги, она сделала себе лазерную коррекцию зрения – до этого артистке приходилось пользоваться очками.

К слову, недавно в интернет-пространстве разбирали необычный случай с Брежневой. Некий россиянин пожаловался на домогательства с ее стороны.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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