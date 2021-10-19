У пожилого деятеля серьезные проблемы с сердцем

Одно из главных культурных заведений России – Большой театр преследует череда несчастных событий. Сегодня, 19 октября, выяснилось, что директор знаменитого учреждения Владимир Урин госпитализирован.



74-летний деятель получил сердечный приступ. В больнице Владимиру уже сделали операцию. По данным телеграм-канала Mash, скорая забрала Урина вечером 16 октября. В итоге были диагностированы серьезные проблемы с сердцем.

Сообщается, что Урин находится в реанимации. Медицинские специалисты оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, в начале месяца в Большом театре произошла страшная трагедия. Декорация убила одного из артистов – Евгения Кулеша.