Состояние тяжелое: главу Большого театра забрали в больницу

У пожилого деятеля серьезные проблемы с сердцем

Одно из главных культурных заведений России – Большой театр преследует череда несчастных событий. Сегодня, 19 октября, выяснилось, что директор знаменитого учреждения Владимир Урин госпитализирован.

74-летний деятель получил сердечный приступ. В больнице Владимиру уже сделали операцию. По данным телеграм-канала Mash, скорая забрала Урина вечером 16 октября. В итоге были диагностированы серьезные проблемы с сердцем.

Сообщается, что Урин находится в реанимации. Медицинские специалисты оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, в начале месяца в Большом театре произошла страшная трагедия. Декорация убила одного из артистов – Евгения Кулеша.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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