Примадонна способна одним касанием избавлять людей от мучительных болей

Аллу Пугачеву заслуженно любят и уважают миллионы поклонников. Как оказалось, у Примадонны есть еще один талант, о котором знают только самые близкие. Тайну певицы выдала домработница Люся, которая раньше постоянно была рядом с артисткой.

Как оказалось, Примадонна обладает экстрасенсорными способностями. Нет, будущее Алла Борисовна не видит, но одним своим прикосновением может вылечить.

"Если у человека болит, к примеру, голова, она может приложить свою руку к его лбу, что-то прошептать и вся боль у него уходит",

– рассказала домработница "Собеседнику".

Экс-сотрудница призналась, что на себе чудодейственное прикосновение не ощущала, но не раз видела, как Примадонна исцеляла других.

Также Алла Борисовна долгое время помогала своему старому знакомому из Ростова. Мужчина был слеп, но это не мешало ему заниматься воспитанием дочери. Примадонна своего товарища всячески поддерживала.

Также хозяйка отметила, что уважает бывшую начальницу за то, что она никогда не мстит и не говорит гадости о людях. Тем более, что сейчас Примадонна живет той жизнью, о которой всегда мечтала: в компании любящего мужа и детей.

"Разница в возрасте – это ерунда. Они оба не соответствуют своим годам – в душе оба гораздо моложе!"

– подытожила Людмила Дороднова свой рассказ о жизни Пугачевой.

Ранее Газманов рассказал о еще одном необычном таланте Примадонны.