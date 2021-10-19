Голос Кремля вместе с женой отправился в лес

В минувшее воскресенье, 17 октября, Дмитрию Пескову исполнилось 54 года. Его супруга, Татьяна Навка, показала в своих социальных сетях, как пресс-секретарь Владимира Путина отпраздновал это событие.

В этом году обошлось без шумной вечеринки и кучи гостей. Песков предпочел роскошному ресторану отдых на природе, а на мероприятие пригласил только самых людей. Наряжаться тоже не пришлось. Олимпийская чемпионка, например, день рождения мужа праздновала в пуховике, спортивном костюме и высоких кроссовках.

"Вот так мы провели день рождения моего любимого человека, вдалеке от городской суеты, гламура и цивилизации",

– подписала Навка серию снимков с праздника.

Добрились до места, судя по всему, на огромном вездеходе. Из угощений была приготовленная на костре еда, а из декораций – уже почти голые деревья и пока еще зеленая трава.

В комментариях пользователи поздравили пресс-секретаря с прошедшим праздником, оценив его выбор.

"На природе всегда здорово, шашлычки, овощи и дровишки трещат. Молодцы", "Отличные фотографии! И очень здорово, что случается такой замечательный отдых!", "Это лучше гламура", "Как классно! На природе с русскими березками!", "Ничего себе машинка!"

– написали интернет-пользователи.

Ранее старшая дочь Пескова раскрыла правду о непростых отношениях с Навкой.