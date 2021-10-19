"До инвалидности недалеко": врач поставил диагноз Пугачевой

"До инвалидности недалеко": врач поставил диагноз Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Состояние Примадонны ухудшается с каждым днем

Врач, который за свою карьеру успел поработать со многими звездами отечественной эстрады, бьет тревогу. Илья Бурлаковский уверяет, что Аллу Пугачеву нужно срочно спасать, потому что у нее есть целый ряд проблем с позвоночником, которые необходимо решать прямо сейчас. 

Медик заявил, что если Примадонна не займется своим здоровьем, то в скором времени окажется в инвалидном кресле. Бурлаковский рассказал журналистам, что у Аллы Борисовны сколиоз 3 степени. О диагнозе звезда узнала еще весной. А недавно к этому недугу добавился еще один. Специалисты называют эту болезнь "вдовьим горбиком". 

Если говорить научным языком, то у людей с таким диагнозом начинает откладываться жировая ткань в области седьмого позвонка. В зону уязвимости также попадает шея. Благо, избавиться от горба можно без хирургических процедур. Правда, действовать нужно немедленно. 

"Иначе к основным проблемам певицы может добавиться остеохондроз шейного отдела позвоночника с разрушением суставов. А потом и до инвалидности недалеко", 

– объяснил остеопат. 

Бурлаковский также напомнил, что певица получала немало травм, а после съемок в 2008 году и вовсе некоторое время ходила с тростью. Сказывается и возраст – Примадонне уже 72 года. И если Алла Борисовна не займется своим здоровьем, то последствия могут быть плачевными. 

Ранее бывшая домработница рассказала об экстрасенсорных способностях Пугачевой. 

Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия выставила требование Германии по сертификации "Северного потока-2"

Судьба газопровода сейчас находится в руках немцев

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей