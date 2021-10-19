Состояние Примадонны ухудшается с каждым днем

Врач, который за свою карьеру успел поработать со многими звездами отечественной эстрады, бьет тревогу. Илья Бурлаковский уверяет, что Аллу Пугачеву нужно срочно спасать, потому что у нее есть целый ряд проблем с позвоночником, которые необходимо решать прямо сейчас.

Медик заявил, что если Примадонна не займется своим здоровьем, то в скором времени окажется в инвалидном кресле. Бурлаковский рассказал журналистам, что у Аллы Борисовны сколиоз 3 степени. О диагнозе звезда узнала еще весной. А недавно к этому недугу добавился еще один. Специалисты называют эту болезнь "вдовьим горбиком".

Если говорить научным языком, то у людей с таким диагнозом начинает откладываться жировая ткань в области седьмого позвонка. В зону уязвимости также попадает шея. Благо, избавиться от горба можно без хирургических процедур. Правда, действовать нужно немедленно.

"Иначе к основным проблемам певицы может добавиться остеохондроз шейного отдела позвоночника с разрушением суставов. А потом и до инвалидности недалеко",

– объяснил остеопат.

Бурлаковский также напомнил, что певица получала немало травм, а после съемок в 2008 году и вовсе некоторое время ходила с тростью. Сказывается и возраст – Примадонне уже 72 года. И если Алла Борисовна не займется своим здоровьем, то последствия могут быть плачевными.

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