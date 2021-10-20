"Большая космическая семья": Пересильд рассказала о необычных традициях на МКС

"Большая космическая семья": Пересильд рассказала о необычных традициях на МКС
Юлия Пересильд. Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
"Киноэкипаж" успел оценить некоторые особенности жизни в невесомости

Юлия Пересильд и Клим Шипенко продолжают рассказывать о 12-дневном полете на МКС. Исполнительница главной роли в фильме "Вызов", ставшая первой актрисой в космосе, поделилась впечатлениями от пребываниями в космосе. 

Как оказалось, за время съемок российская команда успела не только снять необходимые кадры, но и пообщаться с иностранными астронавтами. 

"Нас встречали очень тепло. На МКС есть такая традиция – летать друг к другу на ужин каждую неделю. Было здорово. Очень смешно и трогательно", 

– поделилась Пересильд воспоминаниями. 

В гости к иностранцам на МКС принято ходить со своей едой. Для этого еду подогревают, а затем кладут в мешок и летят с гостинцами к другим космонавтам. Во время трапезы банка с консервами летает по кругу, астронавты же ловят ее и пробуют блюдо ложечкой. Особенно Юлии понравились зарубежные космические десерты. 

Актриса также отметила, что на МКС царит дружеская атмосфера. "Большая космическая семья", – объяснила звезда "Вызова". 

Еще один приятный момент произошел, когда Олег Новицкий, который доставил "киноэкипаж" на орбиту, отмечал свой 50-й день рождения. Команда приготовила для космонавта несколько сюрпризов, а когда проснулись, то поняли, что иностранные астронавты уже украсили помещение шарами в честь юбилея россиянина. 

В конце и вовсе успели посмотреть отечественный фильм о космосе. Шипенко объяснил, что внизу экрана были субтитры, поэтому трудностей с пониманием не возникло. Режиссер добавил, что американцам лента понравилась, а после они даже задали творцу несколько вопросов. 

Ранее Пересильд рассказала о сложностях съемок в космосе.

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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