Теледива очень ценит поддержку юмориста

Поклонники давно призывают Ольгу Бузову присмотреться к Тимуру Батрутдинову, а кто-то даже в шутку говорит о том, что когда-нибудь друзья поженятся. В ходе последнего интервью артистку даже спросили о свадьбе со звездой Comedy Club. Лукавить блондинка не стала.

Бузова рассказала, что пока ее давний друг предложение руки и сердца ей не делал. Но не исключила, что такой исход возможен.

"Мы с Тимуром не были любовниками, и не являемся, – а о будущем не знаю. Жизнь такая интересная, поэтому – я свободна, он свободен. Будущее покажет",

– рассмеялась Ольга.

Экс-звезда "Дома-2" также отметила, что с Батрутдиновым они в один момент решили, что не будут сближаться, чтобы не испортить дружбу. После этого звезды даже не задумывались о чем-то большем.

Но это не мешает резиденту Comedy Club поддерживать Бузову. Артистка призналась, что юморист никогда ее не критикует. Напротив, Тимур во всем ее поддерживает и "действительно любит". И Ольга ему за это очень благодарна.

Развенчала блондинка и слухи о романе с Димой Биланом, которые появились после жаркого выступления на "Новой волне". Бузова призналась, что с победителем "Евровидения" знакома уже давно и очень сильно его любит. Но ни о каких отношениях не может идти и речи.

Ранее телезвезда довела Сергея Соседова до истерики на съемках шоу.