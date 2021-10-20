"Я свободна, он свободен": Бузова ответила на слухи о романе со звездой Comedy Club

"Я свободна, он свободен": Бузова ответила на слухи о романе со звездой Comedy Club
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теледива очень ценит поддержку юмориста

Поклонники давно призывают Ольгу Бузову присмотреться к Тимуру Батрутдинову, а кто-то даже в шутку говорит о том, что когда-нибудь друзья поженятся. В ходе последнего интервью артистку даже спросили о свадьбе со звездой Comedy Club. Лукавить блондинка не стала. 

Бузова рассказала, что пока ее давний друг предложение руки и сердца ей не делал. Но не исключила, что такой исход возможен. 

"Мы с Тимуром не были любовниками, и не являемся, – а о будущем не знаю. Жизнь такая интересная, поэтому – я свободна, он свободен. Будущее покажет", 

– рассмеялась Ольга. 

Экс-звезда "Дома-2" также отметила, что с Батрутдиновым они в один момент решили, что не будут сближаться, чтобы не испортить дружбу. После этого звезды даже не задумывались о чем-то большем. 

Но это не мешает резиденту Comedy Club поддерживать Бузову. Артистка призналась, что юморист никогда ее не критикует. Напротив, Тимур во всем ее поддерживает и "действительно любит". И Ольга ему за это очень благодарна. 

Развенчала блондинка и слухи о романе с Димой Биланом, которые появились после жаркого выступления на "Новой волне". Бузова призналась, что с победителем "Евровидения" знакома уже давно и очень сильно его любит. Но ни о каких отношениях не может идти и речи. 

Ранее телезвезда довела Сергея Соседова до истерики на съемках шоу. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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