Бизнесмен хочет доказать, что высказывания оперной дивы, тиражируемые СМИ, порочат его репутацию

Страсти разгорелись в жизни Марии Максаковой с новой силой. Масла в огонь подлил бывший муж оперной дивы Владимир Тюрин, который собирается засудить блондинку за нелестные высказывания о нем.

Иск о защите чести и достоинства уже подан в Замоскворецкий суд Москвы. Максакова объяснила, что Тюрина обидели заявления артистки о том, что он является вором в законе и главой Братской ОПГ.

"До 2019 года, пока не было ужесточения законодательства по поводу занятия высшего положения в преступной иерархии, Тюрин не стеснялся этого титула",

– вздыхает Мария, отмечая, что раньше своими "титулами" ее бывший муж бравировал. Что уж говорить, певица не отрицает, что именно благодаря своим связям и криминальным званиям Тюрин смог наладить свой бизнес.

По мнению Максаковой, сейчас бизнесмен пытается создать неприятный прецедент, чтобы в будущем использовать его в качестве преюдиции в отношении средств массовой информации, которые в своих публикациях называли Тюрина вором в законе.

Еще одна причина иска – желание бывшего Максаковой обогатиться. Звезде он пытается предъявить иск на пять миллионов рублей. Но оперная дива уверена, что основная цель – избежать ответственности за то, что Тюрин возглавляет преступную иерархию. Заседание назначено на 25 октября.

Ранее стало известно, что суд заставил Марию платить алименты на детей.