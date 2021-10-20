Телеведущую заметили в Шереметьево

Ксения Собчак продолжает колесить по миру. Накануне телеведущая вернулась из Парижа, а сегодня, 20 октября, уже вылетела в Сочи, где ей предстоит встретиться с сотрудниками ГИБДД для обсуждения смертельной аварии.

Москву блондинка покинула в 10:35 утра. Спустя несколько минут самолет должен приземлиться в Сочи. Вероятно, журналистка прилетела в Краснодарский край для проведения очной ставки с водителем.

Напомним, что днем ранее Ксения Анатольевна улетела во Францию. Но в республике блондинка пробыла всего несколько часов, а после вернулась на Родину. Точные причины ее визита в Париж неизвестны.

Авария со смертельным исходом произошла в Сочи 9 октября. Автомобиль, в котором находилась телеведущая, выехал на встречную полосу. В результате этого произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, водительница которого погибла на месте.

Блондинка покинула место ДТП спустя несколько минут. После этого она столкнулась с шквалом критики. Но Собчак, к слову, смогла извлечь выгоду даже из этой трагедии. После нашумевшей аварии доходы Ксении Анатольевны неожиданно выросли. ДТП, вероятно, отразится на стоимости рекламных постов журналистки в социальных сетях. Также могут взлететь цены на корпоративы.