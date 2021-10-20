Умер исполнитель роли Мориарти в советских фильмах про Холмса Евграфов

Умер исполнитель роли Мориарти в советских фильмах про Холмса Евграфов
Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986)
Артиста не стало на 74-м году жизни

Не стало еще одного выдающегося советского актера. Умер Виктор Евграфов. Трагическую новость сообщили коллеги мэтра в киностудии "Самарафильм".

В заявлении, опубликованном в соцсети "Вконтакте", указывается, что, по предварительной причине, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. Евграфов восстанавливался после перенесенного коронавируса. Коллеги актера не могут поверить в произошедшее, ведь только накануне они общались с ним по телефону. 

Заслуженный артист России обретет свое последнее пристанище на самарском кладбище, на "Аллее актеров". 

Евграфов родился в Куйбышеве, который теперь называется Самара. В детстве хотел стать военным, но в итоге посвятил свою жизнь актерству. Евграфов не только снимался в кино, но и играл на сцене Ленинского ТЮЗ, работал в качестве каскадера. После ухода из кино преподавал каскадерское и актерское мастерство молодому поколению. 

Источник: "Киностудия Самарафильм"
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

США захотели наказать "Газпром" за нарушение санкций Вашинтона

Американский Минфин пытается оправдаться перед сенаторами за решения Байдена

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей