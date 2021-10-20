Артиста не стало на 74-м году жизни

Не стало еще одного выдающегося советского актера. Умер Виктор Евграфов. Трагическую новость сообщили коллеги мэтра в киностудии "Самарафильм".

В заявлении, опубликованном в соцсети "Вконтакте", указывается, что, по предварительной причине, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. Евграфов восстанавливался после перенесенного коронавируса. Коллеги актера не могут поверить в произошедшее, ведь только накануне они общались с ним по телефону.

Заслуженный артист России обретет свое последнее пристанище на самарском кладбище, на "Аллее актеров".

Евграфов родился в Куйбышеве, который теперь называется Самара. В детстве хотел стать военным, но в итоге посвятил свою жизнь актерству. Евграфов не только снимался в кино, но и играл на сцене Ленинского ТЮЗ, работал в качестве каскадера. После ухода из кино преподавал каскадерское и актерское мастерство молодому поколению.

