Доронина резко высказалась об играющей во МХАТе Бузовой

Доронина резко высказалась об играющей во МХАТе Бузовой
Татьяна Доронина. Фото: АГН Москва / Андрей Любимов
Народная артистка СССР в шоке от того, что певице дали роль в ее родном театре

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Татьяна Доронина впервые высказалась об участии телеведущей Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин", который поставили на сцене ее родного театра.

Примечательно, что нынешний худрук театра Эдуард Бояков решил продлить контракт с исполнительницей хита "Мало половин". Ближайший спектакль с ее участием состоится 2 ноября.

Доронина долгое время никак не реагировала на скандал, разразившийся вокруг появления Бузовой во МХАТе имени Горького. Но в итоге она не сдержалась и примкнула к лагерю критикующих. О реакции Татьяны Васильевны рассказала ее близкая подруга Лидия Матасова.

То, как советская актриса театра и кино отреагировала на новое амплуа бывшей звезды "Дома-2", Матасова назвала "непечатным выражением", передает News.ru.

Лидия Леонидовна заявила – Доронина прекрасно знает, кто такая Бузова. Народная артистка СССР иногда наблюдала за деятельностью певицы, когда та еще была ведущей скандального проекта.

По словам Матасовой, бывшая руководительница МХАТа назвала телеведущую женщиной с пониженной социальной ответственностью. Мол, дошло до того, что подобные дамы теперь выступают в учреждениях культуры и просвещают народ.

Напомним, Бузова получила роль Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа Сталина.

Ранее Ольга ответила на слухи о романе со звездой Comedy Club. Речь идет о Тимуре Батрутдинове, с которым артистка давно знакома. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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