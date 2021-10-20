Певец обратился со словами благодарности к Всевышнему

В минувший вторник советский, грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили поделился с поклонниками радостной новостью. Его родители, Рамин Иосифович и Аза Александровна, обвенчались.

Об этом артист сообщил на личной странице в "Инстаграм". Павлиашвили опубликовал несколько трогательных фотографий с того дня. На всех снимках отец и мать знаменитости выглядят абсолютно счастливыми. Создается такое впечатление, что за годы брака они стали любить друг друга еще сильнее.

"Сегодня я абсолютно счастлив!!!" – написал исполнитель.

Он поблагодарил Бога за то, что ему выпал шанс появиться на свет в этой семье. Также артист попросил Всевышнего, чтобы тот до самого конца берег любовь четы Павлиашвили.

Примечательно, что Рамин Иосифович и Аза Александровна решили венчаться уже в преклонном возрасте. Им обоим под 80 лет.

Пользователи Сети бурно отреагировали на эту чудесную новость.

"Боже, какое счастье!!!", "Дай Бог счастья и долгих лет", "Как трогательно, навернулись слезы", " Поздравляю от всей души вашу семью", – прокомментировали восторженные подписчики.

Мимо этой публикации не смогли пройти и некоторые представители отечественного шоу-бизнеса. Так, теледоктор Елена Малышева пожелала родителям Сосо крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, Павлиашвили родился 29 июня 1964 года в Тбилиси. Его отец некоторое время работал архитектором. Что касается матери, то она стала специалистом по тканям.