Организм актера постепенно выходит из строя

Летом этого года советский и российский актер Иван Краско перенес микроинсульт. Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, народный артист России до сих пор не может восстановиться. Состояние здоровья 91-летнего Ивана Ивановича сильно повлияло на его творческую деятельность.

Из-за острого нарушения мозгового кровообращения у Краско начались проблемы с ногами. Актеру очень тяжело самостоятельно подниматься по лестнице.

"Один пролет по лестнице оказывается таким трудным и тяжелым", – заявил артист.

Чтобы добраться до гримерки в родном театре, кинозвезде приходится по несколько раз останавливаться, чтобы перевести дыхание. Ивана Ивановича уже долгое время мучает одышка, которая ухудшает его самочувствие.

По словам Краско, после перенесенного микроинсульта он "почувствовал себя на 100 лет старше", передает "Комсомольская Правда".

По этой причине актеру пришлось отказаться от нескольких ролей в театре. Свое решение Иван Иванович объяснил так – он попросту не хочет подводить коллег. Также артист боится упасть на глазах у зрителей.

Актер остался в единственной постановке "Я вернулся в мой город". На сцену Краско выходит в самом финале спектакля.

Директор Ивана Ивановича Вячеслав Смородинов заявил, что в скором времени тот может завершить карьеру. Организму 91-летнего артиста уже с трудом даются все испытания. Если раньше Краско хотел и дальше служить в театре, то после инсульта он начал понимать – его творческий путь подходит к концу.

Ранее бывшая супруга Ивана Ивановича Наталья Вяль сообщила, что он почти лишился зрения.