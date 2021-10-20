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С каждым днем количество людей, заразившихся коронавирусом, увеличивается. В этот раз недуг добрался до певицы Маши Распутиной и ее супруга Виктора Захарова. Как сообщает "Собеседник", из-за тяжелого состояния избранника артистки забрали в больницу.
Захаров заявил, что исполнительница хита "Роза чайная" болеет в легкой форме. Артистка лечится дома, придерживаясь советов врачей.
А вот Виктору повезло гораздо меньше. Пресловутый вирус сильно ударил по его легким. Степень их поражения составляет 80%. Медики приняли решение перевести Захарова в отделение реанимации.
"Врачи без конца ставят капельницы, делают уколы – под кислородной маской лежу целые сутки", – посетовал мужчина.
Виктор считает, что на его состояние повлияло поведение сына Романа. Недавно наследник супруга Распутиной от предыдущих отношений появился в эфире передачи "Прямой эфир". Там он грубо отзывался о Марии и ее дочери, поливая обеих грязью на всю страну.
Захаров уверен – сын желает ему смерти, поскольку хочет поскорее заполучить свою долю наследства. Роман якобы специально устроил "шоу" у Андрея Малахова, чтобы побольнее уколоть родителя и упечь его в больницу.
Как рассказал Виктор, сначала болезнь у него протекала в легкой форме. Но после пережитого стресса состояние резко ухудшилось. Мужчина пытался лечиться в домашних условиях, но когда понял, что никаких улучшений нет, то обратился за помощью к специалистам.
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