Суд вынес на днях решение в отношении фигурантки

Прошлогодние страсти в семье Наташи Королева и Сергея Глушко и не думают утихать. Сначала появились слухи о некой даме, представившейся публике пиара ради близкой подругой звездного танцора, а затем появилась история о вымогательстве миллионов рублей, которые требовала таинственая незнакомка, пугая Сергея неизвестным, но неприятным компроматом. Правосудие в итоге восторжествовало, и шантажистке назначили наказание.

Таганский суд вынес решение в отношении Антонины Саввидес, приговорив фигурантку к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Так, в октябре 2020 года 49-летняя жительница Москвы отправляла угрозы в адрес Глушко с требованием о выплате 2 млн рублей, обещая опубликовать порочащие жертву сведения в случае неисполнения выдвигаемых ею требований. Месяцем позднее женщину арестовала полиция.

Правоохранительные органы выяснили, что вымогательница, не имевшая столичной прописки и официального заработка, угрожала распространением порнографических кадров, на которых якобы присутствовал Тарзан.

Не так давно Наташа Королева рассказала в эфире "Секрета на миллион" о своей внебрачной дочке, продемонстрировав журналистам в качестве доказательства фотографию с ребенком. Позднее в СМИ провели расследование, сделав вывод о том, что, вероятнее всего, экс-возлюбленная одинокого дельфина сделала фото с чужим наследником – юным сыном косметолога Александры Петрич, подруги звезды, проживающей и работающей в Соединенных Штатах. А само фото сделано в позапрошлом году.