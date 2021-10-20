Поклонники уговорили: намекавшая на развод жена Логинова передумала рвать с супругом

Поклонники уговорили: намекавшая на развод жена Логинова передумала рвать с супругом
Виктор Логинов. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
В Сети появилось фото счастливой пары

Не так давно Мария Гуськова, молодая супруга звезды популярного телесериала "Счастливы вместе" Виктора Логинова, решительно объявила о разводе с супругом, взволновав своих поклонников. Последние, по мнению журналистов, отчаянно пытались отговорить звезду от этого шага. Вероятнее всего, им удалось уберечь семью: недавно исполнитель роли Геннадия Букина выложил фото, на котором обнимает супругу.

Как пишет "Комсомольская правда", паре удалось пройти через все ссоры и уладить конфликт. Не так давно возлюбленные отметили годовщину своей пышной свадьбы.

Так, Логинов выложила на своей странице в "Инстаграм" фотографию с Марией, заявив, что за прошедший год он был лишен присутствия супруги лишь несколько дней – настолько к ней привык. Однако даже в эти мгновения щемящей сердце пустоты не прошло ни секунды, когда он не думал о любимой.

"В сердце. В голове. Я очень люблю тебя, моя жена. Спасибо за счастье!!!" – написал Логинов, прикрепив фото с супругой.

У Виктора, кстати, пятеро детей. Впервые он женился аж в 19 лет. Одного из наследников артист усыновил – сына бывшей супруги. Его первая наследница – дочка Анна 1994 года рождения.

Напомним, месяцем ранее Мария Гуськова опубликовала пост в своем профиле в "Инстаграм", где заявила, что на первом месте среди всех приоритетов для нее находится любимая работа. А уж потом все остальное.

Мария, как и ее возлюбленный, работает в творческой сфере. В этом году она участвовала с мужем в одном из спектаклей. Не так давно окончила театральный институт имени Кобзона.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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