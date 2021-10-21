Черный список пополнился девятью новыми именами

В этом году состоялась премьера российского фильма "Солнцепек", который рассказывает о случившемся в мае-июне 2014 года в Луганской народной республике. В украинском Министерстве культуры и информационной политики не смогли пройти мимо этого факта, поэтому накануне в "черный список" ведомства были включены сразу девять россиян, которые причастны к созданию кинокартины.

Александр Бухаров

Актер исполняет роль Владислава Новожилова – главного героя "Солнцепека". Мужчина, который воевал в Афганистане, теперь пытается вывезти свою семью из зоны боевых действий. Невольно он становится свидетелем нападения неизвестного формирования. В итоге герой Бухарова остается без документов и оказывается в Луганске.

Там он устраивается водителем скорой помощи, поэтому постоянно наблюдает последствия жестоких обстрелов ЛНР со стороны ВС Украины. Спасают ситуацию бойцы ЧВК Вагнера, которые в фильме представлены как положительные герои.

Марина Денисова

Актриса исполнила роль Нины Новожиловой – супруги главного героя. Известна зрителям по ролям в картинах "Теорема Пифагора", "Пустыня" и других.

Владимир Ильин

Ильин исполнил роль Давида Гуревича. Ильина многие зрители знают по фильмам "Утомленные солнцем 2", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Время первых", сериалам "Операция "Сатана", "Чернобыль. Зона отчуждения". В 1999 году был удостоен звания народного артиста РФ.

Алексей Кравченко

Народного артиста России Кравченко получил только в прошлом году. Звезду "9 роты" также включили в черный список. В "Солнцепеке" он играл Павла Грицая – командира Луганского ополчения.

Максим Дахненко

Дахненко в картине о событиях 2014 года играет Алексея Гончаренко. Участие актера российских сериалов в съемках фильма украинский Минкульт тоже не оставил без внимания, признав артиста угрозой национальной безопасности страны.

Также в перечень опасных россиян попали члены съемочной группы – режиссеры, продюсеры и операторы.

Ранее в черный список была включена певица Пелагея. Всего СБУ запретил въезд 215 российским артистам.