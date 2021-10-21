У наследников требуют 18 миллионов рублей

Отец-основатель популярной развлекательной телепередачи "Ералаш" Борис Грачевский покинул этот мир много месяцев назад, однако финансовые бои, развернувшиеся после его смерти, пока не закончились. Выяснилось, что друг кинорежиссера, новый владелец "Ералаша" Аркадий Григорян намерен взыскать с наследников кругленькую сумму.



Новое руководство развлекательной передачи подало иски против вдовы мэтра Екатерины Белоцерковской и других наследников. С них хотят взыскать сумму в размере 18,5 миллиона рублей. Сообщается, что в свое время Грачевский брал эти деньги в долг у собственной компании.

При этом вдова кинорежиссера пока даже не смогла вступить в права наследования. За богатства Грачевского развернулась нешуточная борьба. Неожиданно "свою" долю в "Ералаше" решила заполучить первая жена знаменитости Галина. Причем бывшую супружницу ничуть не смущает, что она рассталась с Борисом Юрьевичем больше 10 лет назад.

Из-за бесконечных разборок и судебных проволочек дело серьезно затянулось. По словам адвоката вдовы Евгения Бранецкого, сейчас Белоцерковская находится в очень тяжелом положении. У Екатерины на руках остался маленький сын Филипп, она не работает, а имевшиеся сбережения давно растрачены. Сводить концы с концами женщине помогают друзья ее покойного мужа. Теперь же Екатерине придется судиться еще и с руководством "Ералаша".

Ранее были опубликованы подробности денежного скандала между бывшей супругой и вдовой Грачевского. Первая жена уверена, что сможет оставить маленьких детей режиссера ни с чем.