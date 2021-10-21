"Лежала под капельницами": как разрыв с Петросяном ударил по Степаненко

"Лежала под капельницами": как разрыв с Петросяном ударил по Степаненко
Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Звезда тяжело переживает дележку имущества

Развод казалось бы непотопляемой пары юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в свое время поразил публику. С момента этого события прошло уже три года, однако артистка до сих пор переживает случившееся. О состоянии Елены Григорьевны рассказал известный режиссер Анатолий Демидов.

Впрочем, стоит отметить, что сам факт развода Степаненко уже приняла. Сейчас ее больше всего печалят перипетии с разделом богатств. Два юмориста прожили в браке больше четверти века и за это время успели нажить весьма внушительное имущество, которое включает коллекцию дорогих картин, книги, антиквариат и другие роскошные вещи. Однако судебные эксперты приняли решение большую часть предметов старины отдать Петросяну.

Это весьма расстроило Елену Григорьевну. Демидов утверждает, что у Степаненко начались проблемы со здоровьем из-за "несправедливого" дележа совместных с бывшим мужем богатств.

"Еще вчера она лежала под капельницами, проходя курс лечения", – рассказывает в беседе с корреспондентом издания "Комсомольская правда" кинорежиссер.

Демидов отметил, что у Елены Григорьевны начались проблемы с давлением, была слабость и расстроились нервы. Однако обо всех трудностях пришлось забыть, так как Степаненко должна была принять участие в концерте. Как настоящий профессионал артистка вышла на сцену с ослепительной улыбкой и сорвала заслуженные аплодисменты.

При этом сам факт измены юмористку уже не тревожит. В беседе с КП она пожелала разлучнице Татьяне Брухуновой "радостных дней и счастья".

Напомним, Степаненко отказалась мириться с несправедливым с ее точки зрения разделом имущества и подала жалобу в суд.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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