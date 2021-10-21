Имя возлюбленной телеведущий раскрывать не стал

Российский актер театра и кино Марат Башаров не любит рассказывать про личную жизнь. Однако в шоу "Алена, блин!" телеведущий сделал небольшое исключение и описал свою новую возлюбленную.

Ходили слухи, что Башаров состоит в отношениях с некой женщиной по имени Татьяна, которая работает в сочинском салоне красоты. Подобные домыслы общественности только смешат звезду проекта "Битва экстрасенсов".

Марат не захотел раскрывать личность избранницы, но согласился немного рассказать про нее.

"Я счастлив, что моя избранница, с которой я сейчас, не похожа на предыдущих. Она не хочет публичности", – заявил актер.

Телеведущий заверил, что его возлюбленная не является актрисой. Башаров добавил – он безумно рад, что женщина не мечтает о популярности и не афиширует личную жизнь.

Марат признался, что избранница исповедует иную религию, нежели чем он. Однако это ни капли не смущает телезвезду.

Напомним, Башаров трижды состоял в браке. Его первой женой стала Елизавета Круцко. Она подарила артисту дочь Амели. В 2009 году супруги развелись.

Во второй раз телеведущий женился на актрисе Екатерине Архаровой. В статусе супругов они прожили меньше одного года. Женщина заявила, что Марат поднимал на нее руку. После этих откровений вокруг имени Башарова разразился громкий скандал.

Третьей по счету супругой актера стала Елизавета Шевыркова. В 2016 году у пары родился сын Марсель. В 2019 году избранница телезвезды подала на развод из-за постоянных побоев со стороны мужа.