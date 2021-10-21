Отец Началовой попал в больницу с коронавирусом

Отец Началовой попал в больницу с коронавирусом
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov / Xinhua / www.globallookpress.com
Родитель покойной певицы находится в состоянии средней тяжести

Отец покойной Юлии Началовой Виктор Васильевич заразился коронавирусом. На данный момент 64-летний композитор находится в одной из московских больниц.

Несколько дней назад у Началова появились типичные симптомы COVID-19 – кашель, слабость, а также повышенная температура. Виктор Васильевич решил сдать ПЦР-тест. Результат, как и предполагалось, оказался положительным.

Уровень насыщения крови кислородом у композитора упал до 94%. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

В 1983 году Виктор Васильевич окончил Воронежский лесотехнический институт. В том же году он стал художественным руководителем ансамбля "Карусель" при Воронежской филармонии.

До 2019 года Началов был продюсером Юлии. 16 марта того года певица ушла из жизни в возрасте 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. 

Дома композитора ждет супруга Таисия Николаевна. Также у него осталась внучка Вера Алдонина от покойной дочери. 

Остается надеяться на то, что Виктор Васильевич сможет одержать победу над пресловутым вирусом. 

Ранее появилась информация, что дочь Началовой решилась на серьезный шаг. 

Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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