Скончался известный советский актер

Скончался известный советский актер
Фото: pixabay.com
Деятелю культуры было 83 года

Ушел из жизни советский и латышский актер театра и кино Вольдемар Лобиньш. Трагическую новость на своей странице в "Фейсбук" сообщил племянник кинозвезды Эдвин.

Сердце деятеля культуры перестало биться в среду, 20 октября. Артист скончался на 84-м году жизни. Причины его смерти не уточняются.

Лобиньш появился на свет 11 августа 1938 года в городе Кимры Тверской области. В 1963 году он устроился на работу в Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР, расположенный в Риге.

В кино Вольдемар дебютировал в 1964 году. Актер получил эпизодическую роль в фильме "Отец солдата".

В фильмографию деятеля культуры входят около 26 картин. Среди них – "Заговор послов", "Ключи от рая", "Мастер", "Театр", "Незаконченный ужин" и другие.

Информации о месте и времени похорон Лобиньша пока нет.

Ранее стало известно о смерти исполнителя роли Мориарти в советских фильмах про Шерлока Холмса Виктора Евграфова. 

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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