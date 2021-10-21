Жилье находится в элитном ЖК

На протяжении долгого времени певица Вера Брежнева и ее супруг – композитор Константин Меладзе, упорно трудились, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Журналисты выяснили, что недавно пара приобрела шикарные апартаменты, которые располагаются в центре Киева.

Украинский телеканал "Новини.LIVE" выяснил, что знаменитости купили квартиру в стеклянной башне жилого комплекса Skyline на Печерске. По некоторым данным, площадь жилища составляет 206 квадратных метров. В элитном ЖК имеются собственная библиотека, тренажерный зал, детская комната, кафе и прочие опции для комфортного проживания.

Примерная стоимость апартаментов – 825 тысяч долларов (более 58 миллионов рублей по нынешнему курсу). Примечательно, что квартира оформлена на Меладзе.

Стоит отметить, что у Константина есть недвижимость в престижном ЖК "Бульвар фонтанов" за 350 тысяч долларов (24,9 миллиона рублей), а также шикарный коттедж в городе Украинка.

Брежнева не отстает от супруга в плане недвижимости. Вера успела приобрести пентхаус площадью 80 квадратных метров, пятикомнатную квартиру в дореволюционном доме и два нежилых помещения в новостройках. Эксперты оценивают имущество исполнительницы хита "Любовь спасет мир" в два миллиона долларов (более 142 миллионов рублей).

Как выяснили журналисты, артистка и музыкант живут на три страны. Они обзавелись жильем в России, на Украине и в Италии.

Ранее стало известно, чем занималась Брежнева до карьеры в "ВИА Гре".