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Бывший фронтмен группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок стал участником конфликта на концерте в Полтаве. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Михалок подрался с одним из фанатов. Инцидент произошел прямо на сцене – на глазах у многочисленных зрителей.
Во время выступления Сергея к сцене подошел мужчина. Как сообщают очевидцы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Экс-солист белорусской панк-рок-группы предложил ему подняться и поговорить.
В какой-то момент между артистом и фанатом вспыхнула ссора. Обстановка накалилась до такой степени, что Михалок вышел из себя и ударил мужчину головой в лицо. Из-за этого оппонент Сергея отлетел назад.
Кто-то из присутствующих начал критиковать певца за подобное поведение. Тогда автор песен уверенным шагом направился к выходу в зрительный зал. По всей видимости, музыкант собирался разобраться со всеми "неугодными".
К счастью, певца остановил охранник. Если бы этого не произошло, на концерте могла начаться массовая драка.
Михалок окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств. В сентябре 1989 года он стал одним из инициаторов создания группы "Ляпис Трубецкой". В 2014 году Сергей объявил о роспуске коллектива.
В том же году музыкант создал новый проект. Он начал выступать в составе группы Brutto. Также певец участвует в таких проектах, как "Ляпис-98", где исполняются старые песни "Ляписа Трубецкого", и Drezden.
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