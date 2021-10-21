Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" ударил фаната на концерте

Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" ударил фаната на концерте
Фото: R. Tscherwitschke / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
В конфликт пришлось вмешаться охране

Бывший фронтмен группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок стал участником конфликта на концерте в Полтаве. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

Михалок подрался с одним из фанатов. Инцидент произошел прямо на сцене – на глазах у многочисленных зрителей.

Во время выступления Сергея к сцене подошел мужчина. Как сообщают очевидцы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Экс-солист белорусской панк-рок-группы предложил ему подняться и поговорить.

В какой-то момент между артистом и фанатом вспыхнула ссора. Обстановка накалилась до такой степени, что Михалок вышел из себя и ударил мужчину головой в лицо. Из-за этого оппонент Сергея отлетел назад.

Кто-то из присутствующих начал критиковать певца за подобное поведение. Тогда автор песен уверенным шагом направился к выходу в зрительный зал. По всей видимости, музыкант собирался разобраться со всеми "неугодными".

К счастью, певца остановил охранник. Если бы этого не произошло, на концерте могла начаться массовая драка.

Михалок окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств. В сентябре 1989 года он стал одним из инициаторов создания группы "Ляпис Трубецкой". В 2014 году Сергей объявил о роспуске коллектива.

В том же году музыкант создал новый проект. Он начал выступать в составе группы Brutto. Также певец участвует в таких проектах, как "Ляпис-98", где исполняются старые песни "Ляписа Трубецкого", и Drezden. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
ГостьПророк
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Ляпис Трубецкой,что это за название??? Ляпис -понятно,Трубецкой тоже. А сочетание этих слов нет!!! Они совсем края потеряли??? Печально!
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