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Российский журналист Андрей Норкин славится прекрасным чувством юмора. В каждом выпуске передачи "Место встречи" телеведущий выдает свежие шутки, связанные с обсуждаемыми в студии темами.
В этот раз эксперты подняли тему, касающуюся введения новых ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Напомним, в среду, 20 октября, президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября, чтобы приостановить рост заболеваемости. Российский лидер согласился с данной рекомендацией и подписал соответствующий указ. Власти Москвы и Московской области уже ввели ряд ограничений. Так, например, временно закрываются кафе, рестораны, торговые центры, спортивные залы и некоторые другие заведения.
В эфире передачи Норкин решил пошутить по поводу практики использования QR-кодов, а точнее – попытках некоторых граждан обхитрить данную систему. Соответствующий момент из выпуска появился на странице "Места встречи" в "Инстаграм".
Андрей Владимирович вел повествование от своего лица. Мол, недавно он решил сходить в ресторан. На входе у него попросили показать QR-код. Журналист подчинился и предъявил необходимую метку. Сотрудники заведения отсканировали штрих-код и выяснили кое-что необычное.
"Они сказали, что, согласно моему QR-коду, я – куриная грудка за 270,90, и выгнали", – произнес Норкин.
Этот анекдот заставил гостей студии смеяться.
Ранее Норкин объяснил исчезновение политолога Вячеслава Ковтуна из российского телеэфира.
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