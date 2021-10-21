Барабанщик ВИА "Синяя птица" умер от коронавируса

Барабанщик ВИА "Синяя птица" умер от коронавируса
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчине было 65 лет

Умер барабанщик вокально-инструментального ансамбля "Синяя птица" Сергей Криницын. Причиной его кончины стал коронавирус.

Об этом в интервью "Пятому каналу" сообщил директор музыкального коллектива Александр Зуборев.

"На аппарате скончался барабанщик нашего коллектива", – рассказал он.

По всей видимости, Зуборев имел в виду то, что Криницын был подключен к аппарату ИВЛ. Других подробностей произошедшей трагедии нет.

Сергею было 65 лет. Свою карьеру он начал в вокально-инструментальном ансамбле "Оризонт". Музыкант сотрудничал с такими группами, как "Рок-Ателье" и "Автограф".

Примечательно, что в этот же день не стало клавишника "Синей птицы" Дмитрия Галицкого. Он умер из-за приступа поджелудочной железы.

Зуборев до сих пор не понимает, из-за чего это произошло. По его словам, Галицкий соблюдал жесткую диету.

Дмитрий, как и его коллега, покинул этот мир на 66-м году жизни. С 1978 года он выступал в составе группы "Синяя птица". Кроме того, артист играл в коллективах "Саквояж" и "ДДТ". 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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