Звезду выписали недавно из Коммунарки после перенесенного коронавируса

Звездная телеведущая Лариса Гузеева не так давно выписалась из Коммунарки, где провела практически целый месяц. Артистке теперь предстоит длительное восстановление после тяжело перенесенного коронавируса.

Лариса сообщила, что первые сутки находится дома после выписки. Сейчас ее состояние оставляет желать лучшего – Гузеева все еще испытывает проблемы с дыхательной системой. Впереди ее ожидают недели восстановления и лечения, о чем звезда "Давай поженимся" сообщила в эфире своего ток-шоу на "Первом канале".

Актриса призналась, что в дни болезни пересмотрела свой взгляд на мир – многое в жизни для нее приобрело новый смысл. Лариса стала свидетельницей огромных потоков зараженных коронавирусом пацинетов и попыток медиков вылечить всех поступающих на пределе возможностей и сил.

Гузеева выразила благодарность всему медперсоналу. По словам звезды, многие медсестры стирают ноги до крови, а взамен получают в Интернете язвительные комментарии.

"Такая гадость и неправда", – высказалась актриса.

Лариса рассказала о "соседях": в одной из палат неподалеку лежал актер Валерий Гаркалин, были и молодые, и пожилые пациенты. Отношение лечащего персонала к больным было одинаково внимательным.

Ведущая с гневом раскритиковала тех, кто смог получить сертификат с QR-кодом, миновав вакцинацию. По мнению звезды, такие случаи можно смело считить неуважением к окружающим.

"Когда человек рассказывает, что он привился, не прививаясь при этом, когда врут направо и налево, что переболели, этого я не понимаю", – с возмущением высказалась Гузеева.



Напомним, с сентяре сообщалось, что съемки "Давай поженимся" временно отменили из-за болезни Ларисы.